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В МИД РФ отреагировали на слова генерала Милли о невозможности возврата Киевом территорий

Лавров назвал «шагом к пониманию реальности» слова Милли о возврате Киевом своих земель

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который заявил, что Украине не удастся вернуть своих территорий. Фрагмент интервью с Лавровым для программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Telegram журналист Павел Зарубин.

Министр сказал, что впервые из уст официального лица было сделано заявление, не соответствующее безапелляционной поддержке «формулы мира Зеленского».

«Он [Милли] сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе», — отметил Лавров.

По его словам, это заявление можно считать «шагом вперед к пониманию реальности на земле».

Милли ранее сказал, что Киев вряд ли сможет добиться освобождения своих территорий в ближайшее время военным путем, так как в настоящее время на этих землях находятся несколько сотен тысяч российских солдат.

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