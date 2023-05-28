В МИД РФ отреагировали на слова генерала Милли о невозможности возврата Киевом территорий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который заявил, что Украине не удастся вернуть своих территорий. Фрагмент интервью с Лавровым для программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Telegram журналист Павел Зарубин.

Министр сказал, что впервые из уст официального лица было сделано заявление, не соответствующее безапелляционной поддержке «формулы мира Зеленского».

«Он [Милли] сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе», — отметил Лавров.

По его словам, это заявление можно считать «шагом вперед к пониманию реальности на земле».

Милли ранее сказал, что Киев вряд ли сможет добиться освобождения своих территорий в ближайшее время военным путем, так как в настоящее время на этих землях находятся несколько сотен тысяч российских солдат.