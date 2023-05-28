Байден и палата представителей договорились по поводу лимита госдолга

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти смогли договориться по лимиту государственного долга, передает «Интерфакс».

«Президент США Джо Байден и ведущий республиканец в конгрессе Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга федерального правительства», — сообщает Punchbowl News.

По информации СМИ, Байден и Маккарти обсудили вопросы дефолта в ходе полуторачасовой телефонной беседы, ее итоги конгрессмены от Республиканской партии должны обсудить на виртуальном совещании. Затем соглашение должны одобрить в палате представителей, которую контролируют республиканцы, и сенате, возглавляемом демократами, прежде чем его подпишет президент. Процесс может занять больше недели, пишет Punchbowl News.

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что финансовые резервы страны должны закончиться к 5 июня и у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения гособязательств, если конгресс не повысит лимит долга к этому сроку. Ранее в качестве крайнего срока она называла 1 июня.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, разговоры о необходимости его повышении ведутся уже несколько месяцев.

25 мая Джо Байден заявил, что американская администрация и конгресс согласились с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо.