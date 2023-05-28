Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден и палата представителей договорились по поводу лимита госдолга

Байден и спикер палаты представителей Маккарти договорились о потолке госдолга

close
100%
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти смогли договориться по лимиту государственного долга, передает «Интерфакс».

«Президент США Джо Байден и ведущий республиканец в конгрессе Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга федерального правительства», — сообщает Punchbowl News.

По информации СМИ, Байден и Маккарти обсудили вопросы дефолта в ходе полуторачасовой телефонной беседы, ее итоги конгрессмены от Республиканской партии должны обсудить на виртуальном совещании. Затем соглашение должны одобрить в палате представителей, которую контролируют республиканцы, и сенате, возглавляемом демократами, прежде чем его подпишет президент. Процесс может занять больше недели, пишет Punchbowl News.

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что финансовые резервы страны должны закончиться к 5 июня и у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения гособязательств, если конгресс не повысит лимит долга к этому сроку. Ранее в качестве крайнего срока она называла 1 июня.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, разговоры о необходимости его повышении ведутся уже несколько месяцев.

25 мая Джо Байден заявил, что американская администрация и конгресс согласились с тем, что наступление в стране дефолта недопустимо.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях