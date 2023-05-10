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YLE: в Финляндии продают остров Ранкки с военными укреплениями у границы с Россией

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Victor Lisitsyn

В юго-восточной Финляндии вблизи российской границы выставлен на продажу за €7,9 млн остров Ранкки, на котором есть военные укрепления. Об этом пишет Yle.

«Продается бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти €8 млн», — пишет издание.

Владелец острова, Исмо Рятю, приобрел его восемь лет назад за €700 тыс. Он сообщил, что уверен в успешной продаже земли.

Ранкки находился под управлением Сил обороны Финляндии до 2015 года. Финляндия является одним из лидеров в мире по количеству островов на своей территории, многих из них находятся под управлением частных лиц.

Ранее сообщалось, что остров Барлокко, расположенный у южного побережья Шотландии в 9,6 км от ближайшего города, продается за $190 тыс. На зеленом острове площадью около 10 гектаров нет домов, зато есть галечный пляж и заливной пруд.

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