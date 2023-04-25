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Политолог назвал цели публикации материала о планах ВСУ напасть на Москву

Политолог Дудчак: материал о планах ВСУ напасть на Москву — психологическая атака

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Экономист и политолог Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал публикацию газеты The Washington Post, ссылающуюся на попавшие в сеть секретные документы Пентагона, согласно которым Киев в феврале разрабатывал план нападения на Москву. По его мнению, такие статьи могут появляться, чтобы «ввести в заблуждение, пустить по ложному следу, заставить распылять ресурсы». Он также отметил, что авторы могли преследовать психологические цели.

«И психологические в том числе. Может быть, пытаются добавить напряженности в обществе для создания определенных настроений, которые выгодны тем, что подобную информацию публикуют», — сказал Дудчак.

Он добавил, что к таким публикациям нужно относиться трезво, однако игнорировать их тоже не стоит.

WP нашла в утекших в сеть документах Пентагона информацию о планах украинских властей атаковать Москву и Новороссийск в годовщину начала военной операции России. Такой план, о котором стало известно американской разведке, якобы был сорван с учетом просьб Вашингтона не эскалировать конфликт и не провоцировать РФ применить ядерное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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