Песков: решений по эвакуации россиян из Судана пока не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на очередном брифинге, что решений по эвакуации россиян из Судана еще не принималось.

«Наши представители на месте внимательно отслеживают ситуацию. Ведется круглосуточное взаимодействие и консультации. Рассматриваются разные возможности. Пока решения не принималось», — сообщил представитель Кремля.

Ранее российские дипломаты в Судане сообщили об эвакуации в посольство в Хартуме почти всех граждан РФ, которые находились в зонах эскалации конфликта, в том числе женщины с ребенком из России, оказавшихся заблокированными в здании Нубийской митрополии.

В посольстве отметили, что желание эвакуироваться, кроме россиян, выразили граждане стран СНГ. Список лиц, которых планирует эвакуировать посольство, насчитывает около 300 человек, среди них 140 — граждане России.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликтующие стороны в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа.