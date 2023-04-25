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Песков: решений по эвакуации россиян из Судана пока не принималось

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Marwan Ali/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на очередном брифинге, что решений по эвакуации россиян из Судана еще не принималось.

«Наши представители на месте внимательно отслеживают ситуацию. Ведется круглосуточное взаимодействие и консультации. Рассматриваются разные возможности. Пока решения не принималось», — сообщил представитель Кремля.

Ранее российские дипломаты в Судане сообщили об эвакуации в посольство в Хартуме почти всех граждан РФ, которые находились в зонах эскалации конфликта, в том числе женщины с ребенком из России, оказавшихся заблокированными в здании Нубийской митрополии.

В посольстве отметили, что желание эвакуироваться, кроме россиян, выразили граждане стран СНГ. Список лиц, которых планирует эвакуировать посольство, насчитывает около 300 человек, среди них 140 — граждане России.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликтующие стороны в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа.

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