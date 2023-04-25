Песков заявил о невыполнении условий зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что зерновая сделка не выполнена, и текущие условия, складываются не в пользу ее продления.

По словам представителя Кремля, российская сторона продолжает наблюдать за зерновой сделкой.

«Дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Условия, которые касались нас, так и не реализованы», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В настоящий момент, как добавил Песков, обстоятельства сложились не в пользу продолжения зерновой сделки.

Другие подробности по данному соглашению пока не приведены.

Ранее официальный представитель российского МИД Сергей Лавров утверждал, что РФ не видит желания Запада выполнять условия зерновой сделки.

Также МИД Турции призвал продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием.