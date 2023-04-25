В Кремле оценили первый день работы РФ в Совбезе ООН

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили на брифинге, как Москва оценивает первый день работы РФ в Совете безопасности ООН.

Песков отметил, что это весьма непростая работа, и Москва отслеживает этот процесс.

«Россия председательствует [в Совбезе ООН в апреле], выполняет свои функции, излагает свою позицию. Это очень важно. Эта работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

24 апреля Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН. В этот же день он принял участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава организации в Совбезе ООН, а также встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. На этой встрече глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание Гутерриша на то, что США не выполняют ключевые обязательства по Соглашению о центральных учреждениях ООН. В частности он сообщил о невыдаче виз российским представителям и журналистам, которые должны были сопровождать министра на заседание СБ ООН в Нью-Йорке.

На следующий день Лавров будет председательствовать на другом заседании СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике.

В апреле Россия председательствует в СБ ООН.