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Медведев заявил, что ситуация в США развивается по законам трагифарса

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Екатерина Штукина/Пресс-служба Дмитрия Медведева

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на марафоне «Знание», что с учетом претендентов на пост президента Соединенных Штатов, ситуация там развивается по всем законам трагифарса, который рискует обернуться балаганом.

«Судя по кандидатурам тех, кто претендует на пост президента США, ситуация развивается сегодня по законам трагифарса, который грозит перейти в балаган», — утверждает российский политик.

Как считает Медведев, сейчас можно наблюдать окончательное разложение американской политической элиты, что «уже на самом деле не смешно», а «страшно».

Выборы 47-го главы США пройдут в 2024 году. Для подачи заявки на участие в выборах на пост президента США кандидат должен быть не моложе 35 лет, являться прирожденным гражданином и проживать в стране не менее 14 лет. При этом государственных преступников можно исключать только из предвыборных гонок в органы местного самоуправления, но не на федеральных выборах.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что будет на них баллотироваться, даже если его признают виновным в фальсификации деловой документации.

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