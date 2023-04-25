Обозреватель Перла объяснил, что стоит за утечкой секретных документов Пентагона

Слив секретных документов Пентагона по Украине мог быть преднамеренным. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv выразил обозреватель Андрей Перла. По его словам, объяснений происходящему может быть два. Либо США и НАТО хотят ввести в заблуждение Вооруженные силы России, либо оправдываются за отсутствие обещанного наступления из-за дефицита живой силы, боеприпасов и техники, пояснил он.

«Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем оправдание американцев перед собой и своими избирателями и союзниками в том, что наступление у них пока не получается. Мы имеем очень большую панику по этому поводу на Украине и среди ее ближайших союзников. И мы имеем, по-видимому, их желание компенсироваться. А в виде компенсации они могут пойти, и тут я это уже с некоторым опасением говорю, они могут уже пойти на попытку разворачивания террористической войны», — считает эксперт.

Он добавил, что заявления в западных СМИ о том, что конфликт на Украине продолжится и в 2024 году, также выглядит как оправдание перед американскими избирателями.

Ранее издание The New York Times писало, что Киев может лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления.