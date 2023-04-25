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Медведев сравнил ответные меры на арест имущества РФ за рубежом с принципом «око за око»

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках марафона «Знание» заявил, что у России не дрогнет рука ответить на арест российского имущества за границей.

«Здесь невозможно мыслить иначе, нужно действовать по принципу «око за око», — подчеркнул он.

Медведев пообещал достойные ответные реакции со стороны России в случае принятия иностранными государствами решения о конфискации имущества РФ.

Политик утверждает, что подобными действиями страны Запада «ничего не добьются» или будут долго судиться с Российской Федерацией в международных инстанциях.

«У нас не дрогнет рука для того, чтобы провести ответные меры в рамках <...> законодательства», — заключил он.

Ранее Медведев в ходе своего выступления по видеосвязи перед участниками марафона «Знание» заявил, что мир болен и может находиться на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать.

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