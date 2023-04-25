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Премьер Украины Шмыгаль встретится с папой Римским Франциском

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, накануне апостольского визита понтифика в Венгрию. Об этом сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

Ватикан сообщил, что встреча в Апостольском дворце запланирована на 9 часов утра по местному времени. В среду, 26 апреля, премьер-министр Украины прибудет в Италию, примет участие в двусторонней встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони по восстановлению Украины и проведет пресс-конференцию.

Это вторая встреча в Ватикане папы Римского с Денисом Шмыгалем после 25 марта 2021 года

Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Римский Франциск собирается воспользоваться своим визитом в Венгрию для продолжения усилий по разрешению конфликта на Украине. Поездка папы Римского в Венгрию планируется на конец апреля. В рамках визита понтифик собирается провести ряд встреч, в том числе с представителями венгерского правительства.

18 марта Папа Римский Франциск заявил, что не перестанет ходатайствовать о мире на Украине.

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