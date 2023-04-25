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Медведев заявил, что для России более не важно, кто станет президентом США

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Manuel Balce Ceneta/AP

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для России более не важно, кто станет президентом Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

«Для нас уже в настоящий момент не настолько важно, кто занимает служебное помещение в Белом доме. Проблема американцев, их союзников в этом случае. Но при затянувшейся агонии политических классов США это может стать тем триггером, который взорвет стабильное развитие всей человеческой цивилизации», — заявил Медведев.

Он добавил, что вполне вероятно, что Илон Маск может стать следующим президентом Соединенных Штатов.

По мнению Медведева, в ходе выборов президента победу может одержать человек, который имеет больше авторитета, чем у Дональда Трампа или же у действующего президента США Джо Байдена — «тот же самый этот легендарный Илон».

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