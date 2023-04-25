Медведев заявил, что для России более не важно, кто станет президентом США

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для России более не важно, кто станет президентом Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

«Для нас уже в настоящий момент не настолько важно, кто занимает служебное помещение в Белом доме. Проблема американцев, их союзников в этом случае. Но при затянувшейся агонии политических классов США это может стать тем триггером, который взорвет стабильное развитие всей человеческой цивилизации», — заявил Медведев.

Он добавил, что вполне вероятно, что Илон Маск может стать следующим президентом Соединенных Штатов.

По мнению Медведева, в ходе выборов президента победу может одержать человек, который имеет больше авторитета, чем у Дональда Трампа или же у действующего президента США Джо Байдена — «тот же самый этот легендарный Илон».