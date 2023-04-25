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Bloomberg: Шольц пригласил премьер-министра Китая на переговоры в Берлин летом

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьер-министра Китая Ли Цяна на переговоры в Берлин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Встреча назначена на 20 июня.

Агентство отмечает, что ФРГ «стремится ослабить напряженность в отношениях между Европой и Китаем».

По данным Bloomberg, Шольц будет стремиться заручиться поддержкой Пекина «в качестве ключевого партнера» для решения таких проблем, как изменение климата, а также установить «красные линии» для любых изменений статус-кво на Тайване.

«И хотя Германия рассматривает Пекин в определенных отношениях как противника, Шольц выступает против разрыва связи с Китаем, важным торговым партнером и важнейшим пунктом назначения для немецкого экспорта», — говорится в статье.

Отмечается, что встреча глав правительств Китая и Германии готовилась в течение нескольких месяцев, но официально о ней еще не объявлено.

Ранее издание Der Spiegel оценили переговоры главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок и ее китайского коллеги Цинь Гана, которые прошли в Пекине. По мнению экспертов, контраст между их заявлениями был очень сильным. Аналитики также назвали встречу руководителей внешнеполитических ведомств двух государств ареной противостояния взглядов Германии и Китая на мировую политику.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявлял, что Китай надеется на поддержку немецких властей в вопросе воссоединения родины с Тайванем.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 ноября2022 года посещал Пекин, где встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.

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