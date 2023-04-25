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Медведев предупредил о наличии «реальной угрозы раздела Европы»

Медведев на марафоне «Знание» заявил о потенциальной угрозе раздела Европы

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание» предупредил о потенциальном риске раздела Европы на части. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы», — сказал он.

Медведев подчеркнул, при таком сценарии ставки станут выше, вооружение мощнее, а возможных жертв конфликта намного больше, чем раньше.

По оценке зампреда Совбеза, в настоящее время опасность этого действительно существует.

Ранее Медведев в ходе своего выступления по видеосвязи перед участниками марафона «Знание» заявил, что мир болен и может находиться на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать. Кроме того, он указал на перспективу ядерной войны, которая растет с каждым днем «по известным причинам». По его словам, такой сценарий намного страшнее изменений климата, за которыми человечество наблюдает весьма недолгое время.

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