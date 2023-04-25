Медведев на марафоне «Знание»: президентом США может стать такой человек, как Илон Маск

Победу на выборах президента США, которые состоятся в 2024 году, может одержать человек с большим авторитетом — как американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание», передает ТАСС.

Как отметил зампред Совбеза РФ, в данный момент многие говорят про то, что Илон Маск может стать «новым лицом новых Соединенных Штатов».

По его мнению, в ходе выборов президента победу может одержать человек, который имеет больше авторитета, чем у Дональда Трампа или же у действующего президента США Джо Байдена — «тот же самый этот легендарный Илон».

Медведев считает, что победа Маска на выборах была бы интересным развитием событий.

Ранее политолог заявил, что Илон Маск вряд ли станет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в США, однако имея такой мощный ресурс как Twitter, он может выступить на чьей-либо стороне.