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Медведев на марафоне «Знание»: Запад оказался не готов к равноправному партнерству с РФ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад оказался несправедлив к Москве и не готов к равноправному партнерству. Об этом он сообщил в ходе общения с участниками марафона «Знание», передает РИА Новости.

«Так называемый западный мир во многом оказался несправедлив к нашей стране и не готов к равноправному партнерству», — сказал Медведев и объяснил, что Россия многократно обращалась к своим бывшим партнерами с призывом услышать «обеспокоенности в сфере безопасности, образовавшиеся после кончины Советского Союза».

По его словам, западные страны не услышали РФ и все эти годы пытались ослабить и окружили страну новыми военными базами НАТО.

Во время своего выступления зампред Совбеза также заявил, что мир болен и может находиться на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать.

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