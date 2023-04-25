Болтон призвал США разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее

Соединенным Штатам следует снова разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее, чтобы послать четкий сигнал КНДР. Об этом заявил бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Возвращение тактического ядерного оружия на полуостров станет явным свидетельством нашей сдерживать Северную Корею», — сказал он агентству Reuters в кулуарах форума, организованного Асанским институтом политических исследований в Сеуле.

Болтон сказал, что повторное размещение тактического ядерного оружия США поможет успокоить южнокорейцев. «Перебазирование тактического оружия не мешает Южной Корее получить собственный потенциал, но может дать нам время подумать, действительно ли мы хотим этого», — добавил он.

Болтон отметил, что сомнения южнокорейцев в отношении расширенного сдерживания США «совершенно законны», но если они решат создать собственное оружие, это подорвет глобальный режим нераспространения и спровоцирует региональную ядерную гонку. По его словам, Сеул, Вашингтон и Токио могли бы вместо этого изучить возможность создания трехстороннего консультативного механизма по ядерным вопросам

Соединенные Штаты разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958 году и вывели его в 1991 году.

Юн Сок Ёль заявлял во время избирательной кампании, что попросит Соединенные Штаты вернуть ядерное оружие в Южную Корею, если это будет необходимо, но отказался от этого заявления после вступления в должность президента Южной Кореи. Он заявлял, что Южная Корея остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее в МИД России заявили, что возвращение ядерного оружия США на юг Корейского полуострова принесло бы неприятные последствия.

Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США могут применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

В феврале заместитель председателя комитета по международным делам и объединению Национального собрания Республики Корея Тхэ Ён Хо заявил, что американских средств расширенного сдерживания не хватает и для противостояния угрозе со стороны Северной Кореи Сеулу нужно собственное ядерное оружие.