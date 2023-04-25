Медведев на марафоне «Знание»: мир болен и может находиться на пороге новой мировой войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир болен и может находиться на пороге новой мировой войны, однако ее можно избежать. Такое мнение он выразил во время выступления по видеосвязи перед участниками марафона «Знание», передает ТАСС.

«Мир болен и, вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является», — сказал Медведев.

Кроме того, он указал на перспективу ядерной войны, которая растет с каждым днем «по известным причинам». По его словам, такой сценарий намного страшнее изменений климата, за которыми человечество наблюдает весьма недолгое время.

Ранее Медведев заявил, что возможное введение странами «большой семерки» G7 полного запрета на экспорт товаров в Россию может обернуться для них прекращением зерновой сделки и многим другим, «в чем они нуждаются».