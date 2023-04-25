Подполковник США Шаффер: Зеленский ожидает вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский намерен использовать сложившуюся ситуацию вокруг предполагаемого контрнаступления ВСУ для вовлечения Североатлантического альянса в конфликт и его расширения, считает подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Тони Шаффер. Об этом сообщается в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей, а именно: продолжить и расширить конфликт и попытаться добиться непосредственно вмешательства НАТО», — утверждает американский подполковник.

По словам Шаффера, украинская сторона ждет прямого участия альянса в продолжении боевых действий.

Как добавил военный, президент Украины регулярно прибегает к тактике «беспомощной барышни», говоря о нехватке оружия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.