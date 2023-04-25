Президент Чехии Павел утверждает, что длительный конфликт на Украине выгоден Китаю

Президент Чехии Петр Павел утверждает, что длительный конфликт на Украине выгоден Китаю, сообщает европейская версия издания Politico.

«Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок... Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину», — утверждает Павел.

Бывший генерал вооруженных сил Чехии добавил, что Китай ежедневно «извлекает уроки из конфликта» и следит за действиями России и Запада.

Ранее представитель Китая при Евросоюзе (ЕС) Фу Цун выразил мнение, что отношения ЕС и КНР многогранны, поэтому не должны быть привязаны к украинскому вопросу.

По словам дипломата, многие люди с европейской стороны действительно смотрят на отношения Китая и ЕС через призму украинского вопроса.