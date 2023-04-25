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Президент Чехии Павел утверждает, что длительный конфликт на Украине выгоден Китаю

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David W Cerny/Reuters

Президент Чехии Петр Павел утверждает, что длительный конфликт на Украине выгоден Китаю, сообщает европейская версия издания Politico.

«Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок... Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину», — утверждает Павел.

Бывший генерал вооруженных сил Чехии добавил, что Китай ежедневно «извлекает уроки из конфликта» и следит за действиями России и Запада.

Ранее представитель Китая при Евросоюзе (ЕС) Фу Цун выразил мнение, что отношения ЕС и КНР многогранны, поэтому не должны быть привязаны к украинскому вопросу.

По словам дипломата, многие люди с европейской стороны действительно смотрят на отношения Китая и ЕС через призму украинского вопроса.

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