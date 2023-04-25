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Посол ЮАР Шейк раскритиковал Канаду за отказ поддержать переговоры по Украине

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Global Look Press

Посол Южно-Африканской Республики в Оттаве Риаз Шейк обратился к Канаде с призывом содействовать прекращению военного противостояние на Украине. Об этом сообщает издание Toronto Sun.

По словам посла ЮАР, текущая позиция канадской столицы вызывает только шок.

В частности, Шейк был разочарован, что Канада не разделяет позиции касательно мирных переговоров с участием Киева.

«Вы можете себе представить, насколько это шокирует нас, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине», — утверждает дипломат.

Как добавил Шейк, у мирового сообщества «есть все инструменты», нужные для прекращения боевых действий.

Ко всему прочему, дипломат осудил конфликт на Украине, подчеркнув, что его не получится решить силовым методом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Украина заключила с Канадой соглашение о поставках уранового концентрата.

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