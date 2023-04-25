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Yonhap: поставки оружия Украине не будут обсуждаться на саммите Южной Кореи и США

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

В Южной Корее заявили, что вопрос о возможности поставок из страны оружия на Украину не будет обсуждаться на саммите США и Республики Корея. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

«Относительно того, войдет ли вопрос о поставках оружия в повестку [переговоров], по состоянию на данный момент я скажу, что не войдет», — сказал сотрудник офиса президента Южной Кореи в Вашингтоне.

При этом, по его словам, лидеры Республики Корея и Соединенных Штатов Юн Сок Ёль и Джо Байден, возможно, выскажут мнения об украинском конфликте, так как эта ситуация носит «международный характер».

Ранее глава ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен заявлял, что негативные последствия и влияние возможной отправке оружия Киеву будут за гранью вообразимого.

До этого в администрации президента Южной Кореи сообщали, что в данный момент Сеул не идет на поставки оружия Киеву, чтобы сохранить стабильные отношения с Москвой.

22 апреля сотрудник американской администрации говорил агентству Reuters, что Вашингтон приветствовал бы предоставление помощи Украине со стороны Южной Кореи, но власти Соединенных Штатов осознают, что у руководства республики есть свои расчеты в данном вопросе.

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