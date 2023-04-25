Си Цзиньпин: Китай готов расширять сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов углублять дружбу и расширять сотрудничество с другими странами на основе равенства и взаимной выгоды. Об этом он сообщил во время церемонии принятия верительных грамот у послов иностранных государств. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

«Китай готов углублять дружбу и расширять взаимовыгодное сотрудничество с народами других государств на основе равенства и взаимной выгоды, а также работать над продвижением двусторонних отношений», — сказал он.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что развитие двусторонних между Китаем и какой-либо страной не нацелено против других государств. По его словам, КНР проводит независимую внешнюю политику, а также страна поддерживает право людей со всего мира на свой путь развития.

18 апреля председатель КНР послал лидеру КНДР Ким Чен Ыну ответную телеграмму, в которой выразил готовность развивать двусторонние отношения. Си Цзиньпин отмечал, что Северная Корея и Китай являются «добрыми соседями». Кроме того, он добавлял, что китайская сторона готова содействовать развитию дружественных отношений и сотрудничеству, а также их постоянному выходу на новый уровень.