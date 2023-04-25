В МИД России назвали невозможным создание замены ДСНВ в нынешней ситуации

В настоящее время невозможна выработка документа, который мог бы заменить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает ТАСС.

По его словам, в нынешней ситуации «таких перспектив не просматривается».

«Контроль над вооружениями неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации. Любые серьезные шаги в данной области всегда взаимоувязываются с конструктивными политическими процессами в отношениях договаривающихся сторон. Как минимум, необходимо встречное осознание востребованности диалоговых решений, а также политическая воля, стимулирующая к предметным переговорам на основе компромиссов», — сказал дипломат в ответ на вопрос о перспективах выработки документа, который мог бы заменить ДСНВ и учитывал бы ядерные арсеналы Великобритании и Франции.

Он отметил, что ничего подобного на горизонте со стороны Запада «даже близко не наблюдается».

«Все пока происходит с точностью до наоборот — США и их союзники ведут против России тотальную гибридную войну в попытке нанести нашей стране «стратегическое поражение» в военном плане, а также преуспеть в политико-экономическом «удушении», — продолжил Ермаков.

Он также указал, что они делают «расчет на то, что ослабленную Россию» получится «с позиции силы подчинить диктату Запада».

«Однако, как не раз показывала история, в отношении нашей державы это абсолютно бесперспективный подход», — добавил Ермаков.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у США отсутствуют основания для оспаривания позиции Москвы по приостановке ДСНВ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля текущего года в послании Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из договора. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон.