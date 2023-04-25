МИД: Лавров привлек внимание генсека ООН к невыдаче США виз представителям РФ

Глава МИД России Сергей Лавров привлек внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к невыдаче США виз представителям РФ, направляющимся в штаб-квартиру всемирной организации. Министр сделал это на встрече с генсеком, которая прошла 24 апреля, передает пресс-служба российского внешнеполитического представительства.

«Лавров также привлек особое внимание к невыполнению США своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН, включая невыдачу виз российским представителям на мероприятия по линии всемирной организации, незаконное отчуждение российской дипсобственности и введение ограничений на передвижение наших дипломатов. В очередной раз была акцентирована необходимость скорейшего запуска Гутерришем процедуры арбитража в отношении США, что предписано многочисленными резолюциями ГА ООН по данному сюжету», — сказано в сообщении.

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Ранее Соединенные Штаты не выдавали визы Лаврову и российской делегации для участия в мероприятиях ООН.

Как заявлял этот министр, РФ «не забудет» и «не простит» невыдачу российским журналистам виз.

Лавров также отмечал, что посольство США в Москве «издевательски сообщило о готовности выдать» паспорта с визами российским журналистам в тот момент, когда самолет с дипломатами уже вылетел в Нью-Йорк.