Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД: Лавров привлек внимание генсека ООН к невыдаче США виз представителям РФ

close
100%
Mary Altaffer/AP

Глава МИД России Сергей Лавров привлек внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к невыдаче США виз представителям РФ, направляющимся в штаб-квартиру всемирной организации. Министр сделал это на встрече с генсеком, которая прошла 24 апреля, передает пресс-служба российского внешнеполитического представительства.

«Лавров также привлек особое внимание к невыполнению США своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН, включая невыдачу виз российским представителям на мероприятия по линии всемирной организации, незаконное отчуждение российской дипсобственности и введение ограничений на передвижение наших дипломатов. В очередной раз была акцентирована необходимость скорейшего запуска Гутерришем процедуры арбитража в отношении США, что предписано многочисленными резолюциями ГА ООН по данному сюжету», — сказано в сообщении.

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Ранее Соединенные Штаты не выдавали визы Лаврову и российской делегации для участия в мероприятиях ООН.

Как заявлял этот министр, РФ «не забудет» и «не простит» невыдачу российским журналистам виз.

Лавров также отмечал, что посольство США в Москве «издевательски сообщило о готовности выдать» паспорта с визами российским журналистам в тот момент, когда самолет с дипломатами уже вылетел в Нью-Йорк.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях