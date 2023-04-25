Politico: ряд чиновников в администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

Некоторые американские чиновники в администрации президента США Джо Байдена полагают, что Вооруженные силы России настолько закрепились на Украине, что контрнаступление украинской армии не будет успешным. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

По ее данным, администрация Байдена готовится к тому, что контрнаступление Украины может не оправдать ожиданий. По их мнению, в таком случае критики внутри Соединенных Штатов и зарубежные союзники страны будут считать, что Америка тоже «потерпела неудачу».

«Я не думаю, что однажды утром мы проснемся и увидим, как Украина наступает на большие участки территории. Определенно нет», — заявил изданию американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По информации газеты, во время визита украинских чиновников в Вашингтон на прошлой неделе представители администрации Байдена заявили им, что гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву в ходе июльского саммита стран НАТО, будут зависеть именно «от того, как пойдет контрнаступление».

Недавно австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у киевских властей есть три варианта возможного весеннего контрнаступления.

23 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что наступление Вооруженных сил Украины может начаться примерно через месяц, потому что в данный момент активным боевым действиям мешает дождливая погода.