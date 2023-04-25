МИД России: ситуация на Украине была в фокусе разговора Лаврова и Гутерриша

В МИД России заявили, что ситуация на Украине находилась в центре разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В фокусе дискуссии находилась ситуация на Украине и вокруг нее. Министр в подробном ключе вновь изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели специальной военной операции, направленной на устранение угроз национальной безопасности России», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Лавров подверг жесткой критике поведение Запада, который использует площадку ООН для продвижения политизированных инициатив против России, чреватых лишь затягиванием текущего кризиса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Лавров проводит переговоры с Гутерришем в Нью-Йорке.

До этого министр иностранных дел России обратился к генсеку Организации Объединенных Наций с призывом обеспечить соблюдение сотрудниками секретариата ООН требования беспристрастности в соответствии со ст. 100 Устава ООН. По словам российского главы МИД, Запад предпринимает попытки подчинить себе секретариат ООН, которые являются угрозой для всей многосторонней системы международных отношений.

24 апреля Захарова сообщала, что Лавров прибыл в Нью-Йорк.