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Глава МИД Польши Рау: ЕС примет очередной пакет антироссийских санкций не ранее конца мая

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Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал сроки, в которые Евросоюз (ЕС) планирует принять очередной, 11-й, пакет антироссийских санкций. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам Рау, очередные санкции в отношении Москвы будут введены не ранее конца мая.

«Думаю, дело будет закрыто не раньше, чем в конце мая», — сказал он.

Рау уточнил, что раньше этого срока новые ограничения точно не будут приняты Также он отметил, что в настоящее время содержание очередного пакета обсуждается.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза (ЕС) пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что ЕС может с новым, 11-м пакетом санкций против РФ запретить транзит ряда товаров через Россию. По данным СМИ, ограничения коснутся высокотехнологичных товаров и некоторых машин. Кроме того, новые санкции могут быть введены против ряда фирм и организаций в России. При этом источники полагают, что ограничения вряд ли будут введены против «Росатома», поскольку в Брюсселе «нет единства по данному вопросу».

Новый санкционный пакет вряд ли будет нацелен на «Росатом», полагают источники Bloomberg. Хотя многие государства-члены Евросоюза призывают ввести санкции против корпорации из-за «захвата Запорожской АЭС и предполагаемого соучастия в похищении персонала».

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