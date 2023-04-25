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Президент Венесуэлы Мадуро назвал речь Лаврова в ООН «призывом к новому человечеству»

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Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что послушал выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

Глава государства назвал потрясающей речь российского министра, которая, как он считает, «с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение».

Накануне Лавров во время своего выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявил, что ООН и ее устав представляют угрозу амбициям США.

Он также говорил на этом мероприятии, что «западному меньшинству» не разрешали говорить от имени всего человечества. По мнению дипломата, этом меньшинству следует «вести себя прилично».

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН.

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