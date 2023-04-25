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Экс-советник Кучмы Соскин: Украина останется без Славянска и Краматорска после сдачи Бахмута

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Макс Ветров/РИА «Новости»

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять города Славянск и Краматорск в ДНР, которые находятся под контролем киевских властей, после того, как Бахмут (российское название — Артемовск) будет сдан.

«Сдавать Бахмут невозможно, потому что следующими целями становятся Славянск, Краматорск. Это два достаточно больших города. Константиновка. И потеря полностью Донецкой области со всеми вытекающими последствиями», — сказал Соскин.

Накануне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы более чем успешно «перемалывают» подразделения ВСУ в Артемовске.

По его словам, те группы украинских войск, которые в настоящее время находятся внутри города и атакуются российскими войсками, занимают площадь в два километра.

24 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на северо-запад и запад Артемовска.

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