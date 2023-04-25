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Постпред Великобритании Вудворд: Лондон запросил заседание СБ ООН по Судану на вторник

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Marwan Ali/AP

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон запросил проведение во вторник, 25 апреля, заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Судане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотела также выразить вслед за генсеком ООН обеспокоенность в связи с ситуацией в Судане и повторить призыв к немедленному прекращению насилия... Мы запросили заседание Совбеза для обсуждения данной ситуации на завтра», — сказала она.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что конфликтующие стороны в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа.

24 апреля во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией страны и силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, возросло до 420.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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