Постпред Великобритании Вудворд: Лондон запросил заседание СБ ООН по Судану на вторник

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон запросил проведение во вторник, 25 апреля, заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Судане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотела также выразить вслед за генсеком ООН обеспокоенность в связи с ситуацией в Судане и повторить призыв к немедленному прекращению насилия... Мы запросили заседание Совбеза для обсуждения данной ситуации на завтра», — сказала она.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что конфликтующие стороны в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа.

24 апреля во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией страны и силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, возросло до 420.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.