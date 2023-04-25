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Байден заявил, что «очень скоро» сообщит об участии в президентских выборах 2024 года

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что «очень скоро» даст знать о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже говорил вам, что планирую участвовать. Я очень скоро дам вам об этом знать», — сказал американский лидер в разговоре с журналистами.

Ранее издание Euractiv сообщало, что Байден настаивает на своем желании идти на второй срок, однако все дальше откладывает официальный старт своей предвыборной кампании. По информации СМИ, политик затягивает с объявлением больше, чем его предшественники президенты-демократы.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу, направленную на подготовку к выдвижению Джо Байдена на второй срок, о чем может быть объявлено 25 апреля.

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