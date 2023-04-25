Постпред Белоруссии: сопротивление ряда стран не останавливает переход мира к многополярности

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что мир переходит к многополярности, несмотря на сопротивление тех государств, которые пытаются бороться с этим. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, передает РИА Новости.

«Так или иначе, хотят они этого или не хотят, но в очень сложной борьбе трансформация к многополярности происходит, каково бы ни было сопротивление тех стран, которые с этим пытаются всячески бороться», — сказал постпред.

По его словам, процесс трансформации идет и его не остановить. Как считает дипломат, это уже понятно «абсолютно всем».

«Может быть, именно поэтому и применяются такие ожесточенные методы», — добавил он, приведя для примера санкции в отношении Белоруссии.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что на формирование многополярного мира потребуется целая эпоха.