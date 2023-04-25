В МИД РФ заявили о росте рисков прямого военного столкновения России и США

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что риски военного столкновения Москвы и Вашингтона растут. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«При развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ (Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. — «Газета.Ru»), а о судьбах всего мира»», — сказал он.

По словам Ермакова, на сегодняшний день наиболее острая угроза связана с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав. Причем эти риски, как он отметил, неуклонно растут.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявлял, что Вашингтон ведет милитаризацию информационного пространства совместно со своими союзниками, что чревато вооруженным столкновением.

13 апреля заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко говорил, что риски военного столкновения страны с НАТО возрастают и это понимают все.

До этого заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщал, что последствия столкновения между сильнейшими армиями мира — России и США — будут чудовищными.