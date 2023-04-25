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Рябков: консульский доступ к журналисту Гершковичу прорабатывается по мере запросов

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Эван Гершкович/VK

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопросы консульского доступа к американскому журналисту Эвану Гершковичу прорабатываются по мере запросов от США. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопросы доступа к Гершковичу прорабатываются на постоянной основе в зависимости от тех запросов, которые мы получаем от американцев», — сказал он.

Ранее американская дипломатическая миссия в Москве сообщала, что посол Соединенных Штатов в РФ посетила задержанного в России по подозрению в шпионаже Гершковича. По ее словам, он «чувствует себя хорошо, держится стойко»

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил благодарность российской стороне за получение консульского доступа к арестованному журналисту The Wall Street Jornal.

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. Согласно информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК, он обвиняется в шпионаже.

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