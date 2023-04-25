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Американский генерал объяснил стремление Запада захватить Крым

Генерал CША Ходжес: Запад стремится захватить Крым для контроля над морскими перевозками

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Экс-командующий силами НАТО в Европе, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил в интервью журналу Newsweek, что Запад хочет захватить Крым, поскольку он стремится установить контроль над судоходством в Черном море.

По его словам, благодаря крымскому полуострову Российская Федерация господствует над всем северным побережьем Черного моря.

«Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза. <…> Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов», — сказал отставной генерал-лейтенант.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что создал план «деоккупации» Крыма, который включает в себя переименование Севастополя, люстрацию и «снос» Крымского моста.

До этого американский журналист, ведущий YouТube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано говорил, что идея Запада об «освобождении» Крыма от России глупа и абсурдна.

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