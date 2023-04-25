Рябков заявил, что Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва проведет демарш в отношении Вашингтона в связи с невыдачей виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уровень демарша сейчас я не могу вам обозначить, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Наша делегация здесь находится. Но, конечно же, мы демарш проведем и соответствующий протест выразим и неприятие происходящего», — сказал он.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби объяснял невыдачу виз журналистам из пула Лаврова на Совбез ООН тем, что они распространяют пропаганду. Он назвал российские государственные СМИ органами пропаганды, добавив, что США считают важным отстаивать свободу прессы.

Ранее в постоянном представительстве РФ при ООН заявляли, что Россия ожидает от руководства ООН и профильных международных структур необходимых шагов из-за невыдачи США виз российским журналистам.

19 апреля Лавров гвоорил, что США злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры Организации Объединенных Наций при выдаче виз российской делегации в Совет Безопасности ООН.