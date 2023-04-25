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МИД Египта подтвердил сообщения о гибели дипломата в Судане

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МИД Египта сообщил о гибели диплома в Судане, передает РИА Новости.

По данным министерства, помощник атташе по административным вопросам погиб, когда направлялся из своего дома в штаб-квартиру египетского посольства в Судане.

Министерство иностранных дел заявило, что дипломат погиб «при исполнении долга». Подробности об этом МИД не привел и не обвинил ни одну из сторон конфликта в произошедшем.

Ранее СМИ писали, что в МИД Египта опровергли сообщения о гибели дипломата, ссылаясь на заявление египетского посла Хани Салаха. Подчеркивалось, что со всеми членами египетской дипмиссии все в порядке.

До этого телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Вооруженных сил Судана сообщал о гибели помощника военного атташе Египта в Хартуме при обстреле автомобиля.

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