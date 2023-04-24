Глава МИД Лавров: Россия не видит желания Запада выполнять условия зерновой сделки

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переданное генсеком ООН Антониу Гутерришем письмо с идеями по зерновой сделке требует изучения, но Россия «не видит желания Запада ее по-настоящему выполнять». Об этом он сообщил по итогам заседания в ООН, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, он сообщил Гутерришу, что не видит со стороны западных стан желания выполнить то, что необходимо для успешной реализации сделки.

Генсек ООН ранее передал Лаврову письмо с идеями об условиях зерновой сделки.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием.

Страны «Большой семерки» (G7) приняли совместное заявление по итогам состоявшихся 22–23 апреля в японском городе Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения, в нем они поддержали продление срока действия и расширение зерновой сделки.