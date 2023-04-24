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Блинкен: стороны конфликта в Судане согласились на прекращение огня на 72 часа

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Samir Bol/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликтующие стороны в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, перемирие начнется в полночь и продлится 72 часа.

«После интенсивных переговоров Вооруженными силами Судана и Силы быстрого реагирования договорились ввести и поддерживать 72-часовое общенациональное прекращение огня, начиная с полуночи 24 апреля», — отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что США приветствуем их приверженность работе с партнерами и заинтересованными сторонами для постоянного прекращения боевых действий и гуманитарных мероприятий.

21 апреля в честь празднования исламского праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание поста в месяц Рамадан, Силы быстрого реагирования (СБР) Судана согласились заключить гуманитарное перемирие на 72 часа.

В тот день Блинкен провел переговоры с главнокомандующим Вооруженных сил Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой СБР Мухаммедом Дагло.

С 15 апреля между СБР и армией страны продолжаются боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в нападениях и делают противоречивые заявления.

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