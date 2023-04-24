Генсек ООН Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина о продлении зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, о продлении зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

«Он передал министру иностранных дел письмо для президента Владимира Путина с указанием предложенного пути, нацеленного на улучшение, продление и расширение черноморской зерновой инициативы», — сообщили в ООН.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием.

Страны «Большой семерки» (G7) приняли совместное заявление по итогам состоявшихся 22–23 апреля в японском городе Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения, в нем они поддержали продление срока действия и расширение зерновой сделки.

В совместном заявлении министров также говорится, что страны G7 готовы оказать поддержку Украине в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры страны, в том числе ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности и складских объектов. Кроме этого, они готовы поддержать украинских фермеров.