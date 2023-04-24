Боррель: ЕС будет строить отношения с другими странами с учетом их позиции по России и КНР

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет строить отношения с другими странами в зависимости от их позиции в отношении России и Китая. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы должны идти дальше и создать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы», — отметил он.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза (ЕС) пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России.

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС может с новым, 11-м пакетом санкций против РФ запретить транзит ряда товаров через Россию. По данным СМИ, ограничения коснутся высокотехнологичных товаров и некоторых машин. Кроме того, новые санкции могут быть введены против ряда фирм и организаций в России. При этом источники полагают, что ограничения вряд ли будут введены против «Росатома», поскольку в Брюсселе «нет единства по данному вопросу».