МИД Египта прокомментировал сообщения о гибели дипломата в Судане

Посол Египта в Судане Хани Салах опроверг сообщения, появившиеся в прессе, о гибели помощника египетского военного атташе в Хартуме, сообщает канал Al Hadath со ссылкой на египетский МИД.
В заявлении внешнедипломатического ведомства подчеркивается, что эта информация была неверной и что со всеми членами египетской дипмиссии все в порядке, в том числе аппарата атташе по вопросам обороны.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на Вооруженные силы Судана сообщил, что помощник военного атташе Египта в Хартуме погиб при обстреле автомобиля.
С 15 апреля в стране не прекращаются столкновения между армейскими отрядами и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Стороны обвиняют друг друга в атаках.
По данным Министра здравоохранения Судана, в результате столкновений погибли около 600 человек.