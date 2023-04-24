МИД Египта прокомментировал сообщения о гибели дипломата в Судане

Посол Египта в Судане Хани Салах опроверг сообщения, появившиеся в прессе, о гибели помощника египетского военного атташе в Хартуме, сообщает канал Al Hadath со ссылкой на египетский МИД.

В заявлении внешнедипломатического ведомства подчеркивается, что эта информация была неверной и что со всеми членами египетской дипмиссии все в порядке, в том числе аппарата атташе по вопросам обороны.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на Вооруженные силы Судана сообщил, что помощник военного атташе Египта в Хартуме погиб при обстреле автомобиля.

С 15 апреля в стране не прекращаются столкновения между армейскими отрядами и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. Стороны обвиняют друг друга в атаках.

По данным Министра здравоохранения Судана, в результате столкновений погибли около 600 человек.