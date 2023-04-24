МИД Турции призвал продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием. Об этом он сообщил в интервью телеканалу 100ТВ.

«Поставки зерна важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы удовлетворить требования России. Мы активизировали наши усилия, и если это произойдет, то соглашение будет продлено. Это важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию», — сказал он.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) приняли совместное заявление по итогам состоявшихся 22–23 апреля в японском городе Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения, в нем они поддержали продление срока действия и расширение зерновой сделки.

В совместном заявлении министров также говорится, что страны G7 готовы оказать поддержку Украине в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры страны, в том числе ирригационные сооружения, предприятия пищевой промышленности и складские объекты. Кроме этого, они готовы поддержать украинских фермеров.