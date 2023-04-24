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Белый дом не прокомментировал отказ в визах пресс-пулу Лаврова

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Emily Elconin/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не будет комментировать отказ выдачи американских виз журналистам, которые должны были следовать вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

«Как вы знаете, когда дело касается визовых дел, это относится к Госдепартаменту, который по закону несет ответственность за рассмотрение таких обращений и ответы на них. Мне бы не подобало комментировать это. Я вас переадресовываю к Госдепартаменту», — сказал он в ответ на вопрос о том, являлась ли невыдача виз реакцией на задержание журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз журналистам из пула Лаврова на Совбез ООН тем, что они распространяют пропаганду. Он назвал российские государственные СМИ органами пропаганды, добавив, что США считают важным отстаивать свободу прессы.

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