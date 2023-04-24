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Президент Вучич заявил о неспособности Сербии конфликтовать с НАТО

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил во время пресс-конференции, что его страна не ищет конфликта с НАТО и не способна в нем участвовать, однако и не хочет «дальнейшего унижения» своего народа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Сербии не нужен конфликт с альянсом и страна на это «не способна».

«Но мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшее унижение нашего народа. Мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшие нападения на наш народ. Таким образом все усложняется», — сказал президент.

Ранее Вучич заявил, что Запад призывает Белград вступить в Североатлантический альянс и пугает Россией, но угрозу представляет именно НАТО. Кроме того, он напомнил, что 23 апреля исполняется 24 года с даты авиаудара альянса по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли 16 его сотрудников.

Сербия придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года.

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