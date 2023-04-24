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Лавров и Гутерриш встретились за столом переговоров в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Лавров проводит переговоры с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке

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Пресс-служба МИД/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Нью-Йорке. Фото со встречи опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

24 апреля Лавров прибыл в Нью-Йорк.

Выступая на Совбезе Генассамблеи ООН, Лавров, в частности, заявил, что ООН и ее устав представляют угрозу для амбиций США.

Перед вылетом министр сказал, что Россия «не забудет, не простит» американским властям ситуацию с невыдачей виз для российских журналистов, которые должны были сопровождать его при визите в Нью-Йорк.

В апреле Россия председательствует в Совете Безопасности ООН.

Лавров подчеркивал, что США грубо злоупотребляют положением страны — хозяйки ООН.

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