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Зеленский заявил о проведении специального совещания по защите границы с Белоруссией

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Alina Yarysh/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что провел специальное координационное совещание по вопросу усиления защиты границы с Белоруссией в Житомире.

«Отдельное внимание уделили границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и председателя Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом», — сказал президент на опубликованном видео.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил границу Украины с Белоруссией во время своего визита в Волынскую область.

До этого стало известно, что Украина решила укрепить оборону на границе с Белоруссией. По информации The Washington Post, Киев установил свыше 6000 противотанковых мин. Генерал-лейтенант украинской армии Сергей Наев сообщил, что оборонительные рубежи были сосредоточены на «вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории, включая дороги, лесополосы, мосты, линии электропередачи».

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