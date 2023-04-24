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Постпред КНР в ООН Чжан: санкции США и других стран не имеют правовых оснований

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John Minchillo/AP

Постпред Китая Чжан Цзюнь заявил во время заседания Совета Безопасности ООН, что страна выступает против односторонних санкций, притом, что у вводимых США и другими странами ограничений нет правовых оснований. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо отказываться от односторонних санкций, нарушающих международное право. Односторонние санкции, которые без разбора вводят США и другие страны за пределами мандатов Совбеза, ведут к укреплению гегемонии. Здесь нет никакой правовой основы», — сказал он.

По словам дипломата, такие ограничения противоречат развитию и прогрессу.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет укрепить свое влияние в четырех развивающихся странах, а также «вывести» эти страны из-под влияния России и Китая. По данным Politico, ЕС подготовил документ, в котором изложены стратегический подход и экономические интересы для каждой страны.

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