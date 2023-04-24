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Песков: призывы России к объективному расследованию терактов на «Севпотоках» игнорируются

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы России к объективному расследованию терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» игнорируются. Об этом он сообщил во время выступления на марафоне «Знание».

По его словам, в этом отношении «не слышно ничего, никаких колебаний, никаких опасений».

Ранее сообщалось, что при установке заряда на трубопровод «Северных потоков» дайверов-диверсантов сопровождал подводный аппарат.

По его мнению, «тот, кто осуществил диверсию, имел доступ к быстрому автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы». Отмечается, что вес взрывчатки, установленной на трубопроводы, составил десятки, если не сотни кг. Длительность операции по установке взрывчатки и эвакуации диверсантов оценивают в несколько часов, и провести ее без сопровождения, по мнению экспертов, было бы невозможно.

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